Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, Halil İbrahim B'nin, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada boğazından bıçaklanan Halil İbrahim B. ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı, yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA