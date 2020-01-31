Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haber

Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da akrabası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi tedaviye alındı.

31.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:24
Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

'da akrabası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kişi tedaviye alındı.


Merkez ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, amca oğulları Keleş G. ve Ümit G, henüz bilinmeyen seple tartışmaya başladı.


Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit G. Keleş G'yi bıçakla yaraladı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırdı.


Motorize yunus polisleri şüpheliyi Kurttepe Mahallesi'nde olayda kulladığı bıçakla yakaladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler