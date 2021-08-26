Bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesinde bir çocuk parkı yanında seyyar tezgahta bisiklet tamirciliği yapan Nuri Erke (60) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Mehmet K. (56) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K, Erke'yi, bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Erke, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan zanlı, bindiği dolmuşta polis tarafından yakalandı.

Öte yandan olay yerine gelen Erke'nin yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney