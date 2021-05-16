Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da bıçaklı kavgada 6 yerinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçaklı kavgada 6 yerinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde Mert K. (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen kişi, Mert K'yi 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan Mert K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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