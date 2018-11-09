Adana'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Adana'da dünür olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde A.A. ile ismi öğrenilemeyen dünürü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki dünür ile A.A'nın oğulları U.A. ve B.A. vücutlarının bazı yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.