Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

17.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 08:56
Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Sarıyakup Sokak'taki aynı evde kalan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle evdeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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