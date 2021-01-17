Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
17.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 08:56
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Sarıyakup Sokak'taki aynı evde kalan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle evdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı