Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

04.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:36
Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

'nın merkez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçakla kavgaya dönüşen olayda Eren Can D. ve Mustafa K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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