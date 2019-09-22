Adana'da bıçaklı kavga

22.09.2019 09:06

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Çukurova ilçesindeki bir halı sahaya arkadaşlarıyla futbol oynamaya giden Ahmet Güzel (18), tanımadıkları bir grupla "yan bakma" yüzünden tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Güzel kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Güzel, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA