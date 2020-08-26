Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçakla yaralanan bir kişi ağır yaralandı.

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
26.08.2020 03:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 03:34

Adana'da bıçakla yaralanan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde G.A. ile husumetlisi E.F. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

G.A'yı birkaç kez bıçaklayan şüpheli E.F. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.A'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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