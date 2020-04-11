Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Adana'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta, Suriye uyruklu Abdullah Şavi ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, bıçakla Şavi'yi yaralayarak kaçtı.

Şavi, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Kaynak: AA