Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki bir işhanındaki kafeteryada, Adil Çakay ile soyismi öğrenilemeyen Ö. isimli kişi arasında kavga çıktı.

Kafeteryanın dışında devam eden kavgada, Adil Çakay bıçakla bacağından ve başından yaralandı.

Çakay, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA