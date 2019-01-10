Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde bir fırında işçi olarak çalışan Murat B'nin, alacak verecek meselesi olduğu belirtilen akrabası M.K. ile çalıştığı iş yeri önünde yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada M.K. bıçakla Murat B'yi sol göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan Murat B, iş yerindekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Murat B, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.K'nin şehir dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda arama yaptı.

Zanlının burada olmadığını tespit eden ekipler, M.K'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA