Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
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Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.

30.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:34
Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.

merkez 'nde A.E, oturduğu evden 112 Acil Sağlık ekiplerine telefonla ulaşarak bıçaklandığı bilgisini verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırdı.

A.E'nin polise verdiği ifadede, merkez Seyhan ilçesi Karaafat Caddesi'nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını, daha sonra evine geldiğini, ağrıların artması üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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