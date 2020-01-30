Adana'da bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.
Adana'da bıçaklı saldırıya uğradığını öne süren yaralı kişi, tedavi altına alındı.
merkez Seyhan Yeşilyurt Mahallesi'nde A.E, oturduğu evden 112 Acil Sağlık ekiplerine telefonla ulaşarak bıçaklandığı bilgisini verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırdı.
A.E'nin polise verdiği ifadede, merkez Seyhan ilçesi Karaafat Caddesi'nde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını, daha sonra evine geldiğini, ağrıların artması üzerine sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.