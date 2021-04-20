Adana'da bıçaklanarak üzerine tiner dökülen taksici yaralandı

Adana'da iki kişinin bıçaklı ve tinerli saldırısına uğrayan taksici yaralandı.

Adana'da iki kişinin bıçaklı ve tinerli saldırısına uğrayan taksici yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde taksi şoförü Erhan Sarıkaya polisi arayarak iki kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerine giderek Sarıkaya ile görüştü.

Sarıkaya, yanına gelen iki kişiden birinin aracına müşteri olarak binen kadın ile ilgili "Sevgilimi neden aracına aldın?" şeklinde soru sorduktan sonra bacağından bıçaklayarak üzerine tiner döktüklerini iddia etti.

Hafif yaralanan Sarıkaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla kardeş olduklarını belirlediği iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun