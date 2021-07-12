Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
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Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi'nde yaralı bir kadının yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine bekçi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Caddeye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada söz konusu yaralı kadını bulamadı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, yaralı kadının 69166 Sokak'taki bir evde olduğu bilgisine ulaştı.

Fas uyruklu yaralı Naime E.M, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.K. adlı kadın Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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