Adana'da bıçakla yaralama
Adana'da bıçakla yaralanmış halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
27.08.2020 04:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 04:27
Adana'da bıçakla yaralanmış halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde yerde yatan bir yaralı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Olay yerine giden ekipler, bıçaklandığı anlaşılan E.C. isimli yaralıyı ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA