Adana'da beyzbol ve softbol karşılaşmaları
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Adana'da beyzbol ve softbol karşılaşmaları

18.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:26
Adana'da beyzbol ve softbol karşılaşmaları

Adana'da beyzbol ve softbol takımları "dostluk maçı"nda mücadele etti.

Adana'da beyzbol ve softbol takımları "dostluk maçı"nda mücadele etti.

Sarıçam Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor İşleri Müdürlüğü destekleriyle yaklaşık iki yıldır düzenlenen hazırlık maçları tamamlandı.

Kılıçlı Futbol Sahasında oynanan "dostluk maçı"nda Adana Sarıçam ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu takımı ile Samsun Çarşamba Beyzbol Spor Kulübü oyuncuları karşılaştı.

Erkek sporcuların beyzbol, kız sporcuların softbol oynadığı karşılaşmada iki takım da kıyasıya mücadele etti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, spora, kulüplere ve sporculara her zaman, her konuda destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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