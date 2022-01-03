Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Sağlık

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişinin organları 5 kişiye nakledildi.

ADANA (AA) - Adana'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişinin organları 5 kişiye nakledildi.

Başkent Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi gören kişinin 31 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti.

Bu kişinin organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı.

Üniversitenin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi, beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek, karaciğer ve kalbini operasyonla aldı. Bu organlar, 1'i çocuk 5 kişiye nakledildi.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title