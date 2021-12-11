Adana'da beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Mustafa S'nin kullandığı 20 AEA 368 plakalı motosiklet, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda beton bariyere çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mehmet Akif A, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Mustafa S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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