Adana'da "Beta Tea House" Açıldı

Çay sektörünün Türkiye'deki önemli firmalarından olan Beta Tea, mağazacılık girişimiyle temellerini attığı Adana'da, "Beta Tea House"nin açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yılmaz, Kuruköprü Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Beta Tea House'un açılışında yaptığı konuşmada, Beta Çay'ın yeni bir konsepte yaptığı projenin ilk şubesini Adana'da açtıklarını söyledi.

Bu konularda dünya markalarının bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu milli ve yerli bir marka. İnşallah Adana'dan Türkiye'nin değişik illerine yayılacak. Ardından da yurt dışına çıkacak, küresel bir marka olacak. Bizim hayatımızda çay, kahve çok önemli. Dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke Türkiye. Bizler çaya, hayatımızda çok yer veren bir toplumuz. Bu sadece bir içecek değil, aynı zamanda muhabbet ederken, bize arkadaşlık yapan bir içecek. Bu içeceklerin artık modern formlarda, şekillerde, konseptlerle toplumumuza sunulması, özellikle yeni nesillerin bu yeni konseptle çayla, kahveyle diğer ürünlerle buluşması çok çok önemli." diye konuştu.

Yılmaz, marka konusuna önem verdikleri için firmaya teşekkür etti. Katma değerin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Katma değer, bilgiyle, nitelikli işler yapmakla, markayla, tasarımla yükselir. Dolayısıyla katma değer artışı da halkımıza refah olarak geri döner. Bu tür tesisler aynı zamanda istihdam yollu tesisler. Burada çok sayıda insan çalışacak. Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere, bölgemizde ve Türkiye genelinde istihdam imkanları üretmede, hizmet sektörü çok çok önemli. Bugün dünyada da Türkiye'de de istihdamın en büyük aslan payını hizmet sektörleri sağlıyor. Bu tesisler aynı zamanda gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun iş, AŞ bulmasına destek olacak projeler."

Yılmaz, Beşir Uğur ve kardeşleri ile projeye emeği geçen bütün profesyonelleri, uzmanları, çalışanları tebrik ettiğini söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da Uğur ailesinin bu önemli gününde bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'ye marka olmuş Beta Tea'nin tüm dünyaya açılacak çayevlerinden ilkinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, bunun ilk Adana'da açılmasının ayrı gurur olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Tunç, Beta Tea Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Uğur, milletvekilleri ve diğer protokol üyelerinin kalıtımıyla çayevinin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından katılımcılar, çayevini gezerek yetkililerden bilgi aldı ve 80'e yakın çay çeşidini tatma şansı buldu.