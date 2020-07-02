Adana'da besi çiftliğinde çıkan yangında 7 bin balya saman yandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında 7 bin balya saman yandı.
02.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:46
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında 7 bin balya saman yandı.
Seviçli köyünde bulunan bir besi çiftliğinde, saman balyalarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Kozan ilçe ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, 7 bin balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA