Adana'da beline bağladığı pet şişelerle denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Adana'da beline bağladığı pet şişelerle denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Adana'da beline bağladığı pet şişelerle denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde beline bağladığı pet şişelerle girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde beline bağladığı pet şişelerle girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.

Suriye uyruklu Muhammed Cebbo (13), beline bağladığı pet şişelerle yüzmek için denize girdi.

Çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde yüzen vatandaşların fark edip sudan çıkardığı çocuk ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha sonra Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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Adana'da beline bağladığı pet şişelerle denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
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