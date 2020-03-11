Adana'da belediyedeki çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi
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Zabıta, Adana, Güncel

Adana'da belediyedeki çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserinin silahla öldürülmesi, zabıta amirinin de yaralanmasıyla ilgili davada sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

11.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:08
Adana'da belediyedeki çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserinin silahla öldürülmesi, zabıta amirinin de yaralanmasıyla ilgili davada sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu zabıta memuru sanık Ahmet Altuğ, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen belediye yetkililerinden M.S, olay tarihinden önce öldürülen zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu'nun sanıkla çalışmak istemediğini, bundan dolayı Altuğ'un Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevlendirildiğini belirtti.

M.S, sanık Altuğ'un görev yeri değiştirildikten sonra öldürdüğü kişilere yönelik husumet duyduğuna dair duyumlar geldiğini aktardı.

İddia makamı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Altuğ'un "tasarlayarak iki kişiyi öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış, "öldürmeye teşebbüsten" ise 17 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ahmet Altuğ, hazırladığı yazılı savunmasını mahkemeye sundu

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Altuğ'un tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.


Çukurova Belediyesinde 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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