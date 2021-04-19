Adana'da belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı

Adana'da belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye otobüsüne düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye otobüsüne düzenlenen taşlı sopalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün önü Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi'nde yol verme meselesi yüzünden kesildi.

Otobüse taşlı sopalı saldırıda bulunan 2 kişi, aracın camlarını kırdı. Saldırıda sürücünün de arasında olduğu 3 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 2 kardeşin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Nikos Dendias Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:03:38. #1.15#

title