Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı (2)
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Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı (2)

29.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:47
Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı (2)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA?Adana'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsünün, yol kenarındaki PTT şubesine daldığı kaza kameraya yansıdı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

?Adana'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsünün, yol kenarındaki PTT şubesine daldığı kaza kameraya yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün PTT şubesine çarptığı ve çevredeki vatandaşların kaza sonrası koşarak o noktaya gittiği görüldü. 


Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı (2)
Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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