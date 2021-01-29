Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı
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Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı

29.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:21
Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, yol kenarındaki PTT şubesine daldı.

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, yol kenarındaki PTT şubesine daldı. Kazada, PTT görevlisi Cansel Tapdıkbayram ile otobüs şoförü Tolga Coşkun yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Coşkun yönetimindeki 01 DYM 49 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki PTT şubesine girdi. Çarpmanın etkisiyle otobüs ve PTT şubesinde hasar oluşurken,  otobüs şoförü Tolga Coşkun ile PTT görevlisi Cansel Tapdıkbayram yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüs, vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı
Adana'da belediye otobüsü PTT şubesine daldı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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