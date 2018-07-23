Adana'da Bekçilerin İhbar Ettiği Yangın Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Adana'da gece devriyesine çıkan bekçiler, inşaat ve dekorasyon malzemeleri satan bir işyerinde çıkan yangını itfaiyeye bildirdi. İtfiye erlerinin yaklaşık 1 saat müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda gece yarısı devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının işyerinin yanındaki bir başka dükkana da sıçradığını tespit etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı. İlk yapılan belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.