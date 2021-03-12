Adana'da bekçileri görünce üzerlerindeki silahı saklamaya çalıştığı ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı
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Adana'da bekçileri görünce üzerlerindeki silahı saklamaya çalıştığı ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı

12.03.2021 02:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 02:44
Adana'da bekçileri görünce üzerlerindeki silahı saklamaya çalıştığı ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı

Adana'da devriye görevindeki bekçileri fark edince taşıdıkları tabancayı saklamaya çalıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Adana'da devriye görevindeki bekçileri fark edince taşıdıkları tabancayı saklamaya çalıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, park halindeki panelvanla duvar arasından çıkan kişiyi, durumundan şüphelenerek durdurdu.

Şüphelinin ve yanındaki iki kişinin kimlik kontrolünü yapan bekçiler, araç ile duvar arasına atılmış tabanca buldu.

Olay yerine takviye ekiplerin gelmesinin ardından, tabancayı attığı değerlendirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve maske takmadıkları için ayrıca ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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