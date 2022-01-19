Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bebek arabasıyla ara sokaklarda dolaşan bir kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Bebek arabasında ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen su saati ve borusu buldu.

Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Seyhan, Polis, Adana, Bebek, Güncel, Haber

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