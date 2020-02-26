Adana'da bebeğin doktor ihmaliyle öldüğü iddiasına ilişkin dava

26.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:26

Adana'da sağlık durumuyla ilgilendiği bir günlük erkek bebeğin "ihmalli davranışla ölümüne neden olduğu" iddia edilen çocuk doktorunun yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık doktor H.E. ile ölen bebeğin babası Ferhat ve annesi Zümrüt Umakoğlu gelmedi.

Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, bebek Yağız Sezai Umakoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. Üst Kurulu Başkanlığından raporun geldiğini söyledi.

Mahkeme savcısı, araştırılacak başka hususun kalmadığını belirtip esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, Zümrüt Umakoğlu'nun özel bir hastanede 6 Ağustos 2015'de doğum yaptığını, doğuma çocuk hastalıkları doktoru H.E'nin de katıldığını, anne ve bebeğin 7 Ağustos'ta hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Mütalaasında, aynı gün akşam saatlerinde bebek Yağız Sezai'nin rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından tekrar aynı hastanenin acil servisine getirildiğini ifade eden savcı, bebeğin durumunun ağır olması nedeniyle önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, ardından da başka bir özel hastaneye götürüldüğü ve burada tedavi görmekteyken aynı gün vefat ettiğini kaydetti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, bebeğin ölümünün hipoplastik sol kalp sendromu ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin belirtildiğine dikkati çeken savcı, yine raporda, bu hastalığın doğumsal ve çok ağır seyirli bir kalp hastalığı olduğunu, bebeğin doğumundan ölümüne kadar yapılan tıbbi kurallar uygun olduğundan, doktor H.E'ye tıbben hata atfedilemeyeceğini belirtti.

Savcı, sanık doktor H.E.'nin "unsurları oluşmayan suçtan" beraatine karar verilmesini istedi.

Ölen bebeğin ailesinin avukatı, adli tıp raporunu ilk defa duruşmada öğrendiklerini belirtip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.



Olay



Adana'da Ferhat ve Zümrüt Umakoğlu'nun 6 Ağustos 2015 tarihinde hastanede dünyaya gelen Yağız Sezai ismini verdikleri bebek, taburcu edildikten bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ailenin şikayeti üzerine çocuk doktoru H.E. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, yapılan itiraz sonucu ise Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde "İhmalli davranışla kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı. Bu mahkeme ise görevsizlik kararıyla dosyayı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA