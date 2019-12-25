Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

25.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:51

Adana'nın Yüreğir ile Seyhan ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bulunan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Adana Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için ilimiz Yüreğir İlçesi Farabi Anadolu Lises, Doğakent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 26 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmişti. Adı geçen okullarımız haricindeki tüm okullarımızda eğitim- öğretime devam edilecektir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA