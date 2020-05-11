Adana'da bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
11.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:46
Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takma zorunluluğu getirildi.
Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takma zorunluluğu getirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.
Kaynak: AA