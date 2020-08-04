Adana'da bayramda 83 kıyma makinesine el konuldu
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Adana'da bayramda 83 kıyma makinesine el konuldu

Adana Kasaplar Odası tarafından Kurban Bayramı boyunca 83 adet kıyma makinesine el konuldu.

Adana'da bayramda 83 kıyma makinesine el konuldu
04.08.2020 08:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:10

Adana Kasaplar Odası tarafından Kurban Bayramı boyunca 83 adet kıyma makinesine el konuldu.

4 günlük Kurban Bayramı boyunca vatandaşlar etlerini çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Bayramın ilk gününden itibaren mesai yapan kasaplar da etleri vatandaşların isteğine göre hazırladı. Ancak bayram boyunca kuaför, oto tamircisi, şarküteri ve mahalle aralarında bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız kıyma çekenler oldu.

Adana Kasaplar Odası'nın oluşturduğu ekipler, zabıta ile birlikte merdiven altı işletmelere baskın yapıp, cezai işlem uygulayarak 83 adet kıyma makinesine el koydu.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kaçak kıyma çekenlere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "4 gün boyunca ekiplerimiz zabıta ile birlikte baskın yapıp kaçak kıyma makinelerine el koydu. Kasaplarımız hakkını hiçbir şekilde yedirmeyiz kimseye. O kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız. Kimsenin kasap esnafının rızkında gözü olmasın" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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