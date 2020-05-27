Adana'da bayram süresince uyuşturucu suçlarından 70 kişi yakalandı Adana'da narkotik ekipleri, Ramazan Bayramı süresince düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu suçlarından 70 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da narkotik ekipleri, Ramazan Bayramı süresince düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu suçlarından 70 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç günlük Ramazan Bayramı'nda merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 31 mahallede 41 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, uyuşturucu satıcısı 25 kişinin yanı sıra uyuşturucu madde kullanan, kullanımını özendiren ve Hint keneviri yetiştiren 45 kişi olmak üzere toplam 70 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 828 gram sentetik uyuşturucu, 128 gram esrar, 5 gram kokain, 1 gram eroin, 2 bin 199 uyuşturucu hap, 145 kök Hint keneviri, av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 305 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA