Adana'da bayram öncesi şehirlerarası seyahat eden otobüsler denetlendi
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Adana'da bayram öncesi şehirlerarası seyahat eden otobüsler denetlendi

Adana'da bayram öncesi şehirlerarası seyahat eden otobüsler denetlendi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri denetimi yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinin çıkışında uygulama yapan ekipler, yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Öte yandan, yolcu ve şoförlere, trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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