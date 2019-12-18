Adana'da battaniyeye sarılı bulunan cesedin kimliği belirlendi
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Adana'da battaniyeye sarılı bulunan cesedin kimliği belirlendi

Adana'da yol kenarında battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

18.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:48
Adana'da battaniyeye sarılı bulunan cesedin kimliği belirlendi

'da yol kenarında battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

İl ekipleri, merkez ilçesinde dün yol kenarında cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekipler parmak izi incelemesi sonucu cesedin iki yıl önce ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu Mustafa El Recep olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, boğaz kısmında izler tespit edilen kişinin ölümüyle ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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