Adana'da başkasının yerine sınava girdiği iddia edilen 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da başkasının yerine sınava girdiği iddia edilen 5 kişi yakalandı

29.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:15
Adana'da başkasının yerine sınava girdiği iddia edilen 5 kişi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, başkasının yerine sınava girdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, başkasının yerine sınava girdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para karşılığında başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Engin Özkoç Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Enis Arıkan Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Güven Yalçın Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da başkasının yerine sınava girdiği iddia edilen 5 kişi yakalandı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:18:29. #1.15#
title