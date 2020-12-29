Adana'da başkasının yerine sınava girdiği iddia edilen 5 kişi yakalandı
29.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:15
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, başkasının yerine sınava girdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, başkasının yerine sınava girdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para karşılığında başkasının yerine ehliyet sınavına girdiği tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur