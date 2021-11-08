Adana'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
H.A. idaresindeki talaş yüklü 01 DN 306 plakalı tır Kasım Ener Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.