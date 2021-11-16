Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.T'nin kullandığı 01 DK 982 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.