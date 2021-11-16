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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.T'nin kullandığı 01 DK 982 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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