Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Çukurova ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı Karaisalı yol ayrımında R.D'nin kullandığı 33 DGZ 63 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncu bariyere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü otomobilden çıkararak ambulansta ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Hande Ataizi
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 16:33:02. #1.14#

title