Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı Karaisalı yol ayrımında R.D'nin kullandığı 33 DGZ 63 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncu bariyere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü otomobilden çıkararak ambulansta ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.
Hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney