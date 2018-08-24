Adana'da Baraj Gölüne Giren Genç Boğuldu
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, yüzmek için baraj gölüne giren Yaşar Güdücü (22), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Bazı vatandaşların suya girerek kurtarmak istediği Güdücü gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerine bağlı dalgıç polisler, genci gölden çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güdücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.