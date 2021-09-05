Adana'da baraj gölünde sular çekilince adaya giden yürüyüş yolu ortaya çıktı
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Adana'da baraj gölünde sular çekilince adaya giden yürüyüş yolu ortaya çıktı

Adana'da baraj gölünde sular çekilince adaya giden yürüyüş yolu ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde çekilen sular nedeniyle Sevgi Adası'na giden yürüyüş yolu yeniden ortaya çıktı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde çekilen sular nedeniyle Sevgi Adası'na giden yürüyüş yolu yeniden ortaya çıktı.

Seyhan Baraj Gölü'nde sulama amaçlı olarak ovaya su verilmesi nedeniyle su seviyesi düştü.

Su seviyesi düşen gölde, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Sevgi Adası'na bağlantıyı sağlayan yol gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlardan bazıları yürüyerek bazıları da motosikletiyle Sevgi Adası'na giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailesiyle yol kenarına gelen Esabil Kaya, AA muhabirine, baraj gölünde zaman zaman yaz aylarında sulama nedeniyle bu şekilde su seviyesinde düşüşler gözlendiğini söyledi.

Çocuklarıyla adaya yürüyerek giden Hilmi Tümyiğit de yaklaşık 5 yıl önce gölde su seviyesinin düşerek yolun çıktığını söyledi.

Tümyiğit, çocuklarıyla yeniden ortaya çıkan yolda yürüyüş yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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