Adana'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Baraj gölü kıyısındaki restoranda çalışanlar, suda erkek cesedinin olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Botla kıyıya çıkarılan cesedin Celal B'ye (27) ait olduğu belirlendi.
Celal B'nin Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin iki gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun