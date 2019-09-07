Adana'da baraj gölünde ceset bulundu

Adana'da baraj gölünde ceset bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu.

07.09.2019 16:02
Adana'da baraj gölünde ceset bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde baraj gölünde erkek cesedi bulundu.


Gedikli Mahallesi'ndeki Kozan Baraj Gölü'nde çıplak halde hareketsiz biri olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, erkek cesedini sudan çıkarttı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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