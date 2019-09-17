Adana'da baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Adana'da baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, baraj gölünde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

17.09.2019 14:56
Adana'da baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, baraj gölünde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Kozan Baraj Gölü'nde 7 Eylül'de vatandaşlarca bulunan ve jandarma ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince çıkarılan cesedin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin Emrah Can'a (34) ait olduğu belirlendi.

Can'ın ailesinin de jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu, cenazenin yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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