Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı - Haberler
Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir bankaya giren şüpheli, çatıdan kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı.

18.04.2020 03:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 04:12
Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir bankaya giren şüpheli, çatıdan kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi üzerinde bir bankanın alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramalarda binanın yan tarafında bulunan camlı bölümün kaldırım taşıyla kırıldığını ve bankanın içerisinde şüphelinin bulunduğunu gördü.

Polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi.

Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Mehmet A. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Haberler
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Çocuk Beşiktaş
Şu an buradasınız: Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 04:18:36. #1.14#
title