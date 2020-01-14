Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı
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Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'da bir bankaya giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

14.01.2020 05:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 05:19
Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

'da bir bankaya giren şüpheli, tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli ekiplerin çağrısına rağmen bankadan çıkmayınca, polis bankanın çevresini ablukaya aldı.

Bankanın damına ardından da yandaki bir iş yerinin damına geçen şüpheli bir süre daha ekiplere teslim olmadı.

Daha sonra şüphelinin bulunduğu yere çıkan ekipler, teslim olması konusunda kendisini ikna ederek gözaltına aldı.

İsmi belirtilmeyen şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülürken, polis bankada ve çevresindeki iş yerlerinde incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı
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