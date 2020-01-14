Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı
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Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı

Adana'da bir bankaya giren hırsız çatıdan kaçmak isterken etrafı kuşatan polisler tarafından yakalandı.

14.01.2020 04:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 04:43
Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı

'da bir bankaya giren hırsız çatıdan kaçmak isterken etrafı kuşatan polisler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli," Para almak için girdim, para falan çıkmadı" dedi.


Olay, ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir bankada geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar banka içerisinde birisini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin banka içerisinde olduğunu tespit etti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli bankanın çatı katına çıkarak başka bir işyerinin damına atladı. Bu sırada polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi.


Kaçmayacağını anlayan şüpheli çatıdan atlayarak polise teslim oldu. Bankaya giren şüpheli gazetecilerin niye girdin sorusuna," Para almak için girdi, para falan çıkmadı" cevabını verdi.


Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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