Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı
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Adana'da "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaralandı

Adana'da dinlenme parkında "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da
15.06.2020 04:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 05:10

Adana'da dinlenme parkında "banka oturma" nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dinlenme parkında üç arkadaşlarıyla buluşan H.Ç. bir süre sohbet etti.

Ardından parktaki bir banka oturma nedeniyle çıkan kavgada H.Ç, arkadaşı H.T'nin tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Şüpheli H.T. ve diğer iki kişi olay yerinden kaçtı.

Özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç. tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, park içerisinde 3 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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