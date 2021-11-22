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Adana'da Bangladeş mutfağı tanıtıldı

AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel
Adana'da Bangladeş mutfağı tanıtıldı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin "Bangladeş Yemek Günleri" çerçevesinde Adana'da düzenlediği etkinlikte, ülkeye özgü yemekler tanıtıldı.

ADANA (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin "Bangladeş Yemek Günleri" çerçevesinde Adana'da düzenlediği etkinlikte, ülkeye özgü yemekler tanıtıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen etkinlikte Bangladeşli iki şef, ülke mutfağına özgü yemekleri sundu.

Toplantıya katılan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, yaptığı konuşmada, Bangladeş'in dünyanın en iyi çay üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

Bangladeş mutfağını Türk insanına tanıtmak istediklerini belirten Mannan, "Bangladeş yemeklerinde kullanılan köriler yılların süzgecinden rafine olup gelmiş köriler ve gerçekten çok lezzetli. Bu faaliyeti iki ülke insanını birbirini daha iyi anlaması, kültürlerin daha iyi tanınması için düzenliyoruz. Pek çok alanda ikili ilişkilerimiz gayet iyi durumda." dedi.

"Bangladeş Yemek Günleri" Adana'dan sonra 25-26 Kasım'da Mersin'de devam edecek.

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AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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